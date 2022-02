Francesco Totti e Ilary Blasi, la linguaccia della showgirl dopo le indiscrezioni sulla separazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Una linguaccia in treno, in un filmato di pochi secondi. Così, tramite una ‘story’ su Instagram, Ilary Blasi risponde alle tante indiscrezioni sulla separazione dal marito, Francesco Totti. La showgirl e conduttrice televisiva, nel giorno successivo alle clamorose voci di una separazione di una delle coppie più note ed amate d’Italia, non commenta ma sceglie un breve filmato, pubblicato in una ‘story’ di Instagram, per replicare alle indiscrezioni. Ilary Blasi si abbassa la mascherina in treno, ma solo il tempo necessario di sfoggiare una linguaccia in favore di fotocamera. Un videomessaggio muto, che potrebbe però alimentare ulteriori ... Leggi su blog.libero (Di martedì 22 febbraio 2022) Unain treno, in un filmato di pochi secondi. Così, tramite una ‘story’ su Instagram,risponde alle tantedal marito,. Lae conduttrice televisiva, nel giorno successivo alle clamorose voci di unadi una delle coppie più note ed amate d’Italia, non commenta ma sceglie un breve filmato, pubblicato in una ‘story’ di Instagram, per replicare allesi abbassa la mascherina in treno, ma solo il tempo necessario di sfoggiare unain favore di fotocamera. Un videomessaggio muto, che potrebbe però alimentare ulteriori ...

