Francesco Totti dice stop alle fake news: "Crisi con Ilary Blasi? Attenti a cosa scrivete" (Di martedì 22 febbraio 2022) Arrivano in serata le prime dichiarazioni ufficiali di Francesco Totti, dopo una giornata di rumors e pettegolezzi sulla presunta Crisi con Ilary Blasi, e naturalmente non potevano che smentire tutto. Ancora una volta la coppia dello showbiz per eccellenza è finita sotto la lente da parte di chi ha provato a conquistare qualche clic parlando di una Crisi, di un tradimento da parte di lui, di un possibile fidanzato per lei, insomma costruendo castelli in aria spazzati via da poche parole e da alcune immagini di una famiglia felice intorno ad un tavolo. Mentre Ilary Blasi nel pomeriggio si era limitata ad una linguaccia a favor di social, Francesco Totti ha preso la parola poco fa nelle storie pubblicando così la sua ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - _Cotu : RT @trash_italiano: FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - pbrex668 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Parla Totti: 'Fake news, stanco di smentire'. E va a cena con Ilary e i figli #tottieilary -