(Di martedì 22 febbraio 2022) Immensa gioia e soddisfazione in casa Conad Scherma Modica ricevuta la convocazione dia partecipare aiquale componente titolare della squadradi fioretto maschile. La notizia non ha certamente colto di sorpresa l’ambiente, visto gli importanti risultati conquistati in questa stagione dal diciasettenne modicano.nato schermisticamente nel vivaio della Scherma Modica, a cominciare dal tradizionale Corso Scolastico, fin dalle categorie del Gran Premio Giovanissimi si è messo in luce prima a livello regionale e poi nelle competizioni nazionali. Nell’ultimo anno da under14 ha vinto il circuito nazionale del Gran Prix Kinder+Sport, ed è stato medaglia di bronzo al Campionato Italiano Allievi, guadagnandosi la convocazione agli ...

Advertising

quotidianodirg : #Sport #campionatieuropeicadetti Francesco Spampinato convocato ai Campionati Europei Cadetti 2022 a Novi Sad (Serb… - ragusaoggi : #ragusa | Scherma Modica: Francesco Spampinato convocato ai Campionati Europei Cadetti 2022 a Novi Sad (Serbia) -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Spampinato

Nuovo Sud

Grande soddisfazione in casa Conad Scherma Modica per la convocazione diai Campionati Europei quale componente titolare della squadra cadetti di fioretto maschile. La notizia non ha certamente colto di sorpresa l'ambiente, visto gli importanti ...Immensa gioia e soddisfazione in casa Conad Scherma Modica ricevuta la convocazione dia partecipare ai Campionati Europei quale componente titolare della squadra cadetti di fioretto maschile. La notizia non ha certamente colto di sorpresa l'ambiente, visto gli ...Immensa gioia e soddisfazione in casa Conad Scherma Modica ricevuta la convocazione di Francesco Spampinato a partecipare ai Campionati Europei quale componente titolare della squadra cadetti di ...Immensa gioia e soddisfazione in casa Conad Scherma Modica ricevuta la convocazione di Francesco Spampinato a partecipare ai Campionati Europei quale componente titolare della squadra cadetti di ...