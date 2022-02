Francesco Paolantoni in ospedale: tripla frattura per il comico napoletano (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Paolantoni è finito in ospedale. Per il comico napoletano una tripla frattura che lo costringe a letto con una gamba immobilizzata Francesco Paolantoni ha subito un incidente ma non ha perso la sua ironia nonostante la tripla frattura: tibia, perone e malleolo. Una brutta fattura per il comico napoletano che si è mostrato ai follower disteso in un letto d’ospedale, si trova ricoverato al tso di Napoli, con la gamba immobilizzata. “Ma se uno si frattura tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono o è proprio…”, ha chiesto nel video Francesco Paolantoni ai suoi fan prima di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022)è finito in. Per ilunache lo costringe a letto con una gamba immobilizzataha subito un incidente ma non ha perso la sua ironia nonostante la: tibia, perone e malleolo. Una brutta fattura per ilche si è mostrato ai follower disteso in un letto d’, si trova ricoverato al tso di Napoli, con la gamba immobilizzata. “Ma se uno sitibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono o è proprio…”, ha chiesto nel videoai suoi fan prima di ...

Advertising

361_magazine : Francesco Paolantoni è finito in ospedale. Per il comico napoletano una tripla frattura che lo costringe a letto co… - grava1995 : Napoli, Francesco Paolantoni finisce in ospedale: fan preoccupati, ecco come sta - NotizieAbruzzo : Esplorando l'arte, Alessia Pignatelli intervista Francesco Paolantoni - Abruzzo_Eventi : Esplorando l'arte, Alessia Pignatelli intervista Francesco Paolantoni - QUOTIDIANONLINE : CENTROABRUZZONEWS: FRANCESCO PAOLANTONI SI RACCONTA SU “ESPLORANDO L'... -