Francesco Facchinetti rivela: “Mi hanno scambiato per un killer: arrestato mentre facevo l’Isola dei Famosi” (Di martedì 22 febbraio 2022) Anche Francesco Facchinetti è tra i positivi al Covid. Fortunatamente sta bene e così, per passare il tempo, è solito intrattenere i fan con racconti di aneddoti e episodi inediti. Come quello accaduto quando era l’inviato dell’Isola dei Famosi: “Sì, purtroppo mi hanno arrestato mentre facevo l’Isola“, ha esordito su Instagram ieri 21 febbraio. Poi ha spiegato: “Perché mi hanno arrestato? Allora, all’epoca, era il 2006 (con la conduzione di Simona Ventura su Rai 2, ndr), l’Honduras era un paese molto violento, non so adesso, ma all’epoca era violentissimo. Noi stavamo vicino ad una città che si chiama La Ceiba dove non potevi girare da solo perché c’erano delle gang, una si chiamava Mucha Mi*rda e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancheè tra i positivi al Covid. Fortunatamente sta bene e così, per passare il tempo, è solito intrattenere i fan con racconti di aneddoti e episodi inediti. Come quello accaduto quando era l’inviato deldei: “Sì, purtroppo mi“, ha esordito su Instagram ieri 21 febbraio. Poi ha spiegato: “Perché mi? Allora, all’epoca, era il 2006 (con la conduzione di Simona Ventura su Rai 2, ndr), l’Honduras era un paese molto violento, non so adesso, ma all’epoca era violentissimo. Noi stavamo vicino ad una città che si chiama La Ceiba dove non potevi girare da solo perché c’erano delle gang, una si chiamava Mucha Mi*rda e ...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Francesco Facchinetti arrestato in Honduras durante L'Isola dei Famosi - Lucawooly : Incredibile che uno che ha la faccia da coglione che più coglione non si può, venga preso per un killer Forse l'al… - ParliamoDiNews : Francesco Facchinetti ha il Covid e racconta di quando è stato arrestato #GrandeFratelloVip2021 #Gossipitaliano… - redazionerumors : Francesco Facchinetti in quarantena per il Covid racconta: “In Honduras mi hanno arrestato” #FrancescoFacchinetti - ilgiornale : Il caso ha voluto che Francesco Facchinetti abbia un tatuaggio simile a quelli di una gang che terrorizzava l'Hondu… -