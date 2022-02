Francesco Facchinetti choc: “Mi hanno arrestato in Honduras” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cantante racconta un aneddoto del passato L’ex Capitan Uncino vuota il sacco mentre si trova in isolamento dopo essere Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cantante racconta un aneddoto del passato L’ex Capitan Uncino vuota il sacco mentre si trova in isolamento dopo essere Perizona Magazine.

Advertising

IsaeChia : Francesco Facchinetti rivela di essere stato arrestato in Honduras mentre era inviato a #LIsoladeiFamosi: il motivo… - ParliamoDiNews : Francesco Facchinetti rivela di essere stato arrestato in Honduras #FrancescoFacchinetti - ParliamoDiNews : Francesco Facchinetti arrestato in Honduras durante L`Isola dei Famosi #isoladeifamosi - infoitcultura : Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: 'Pensavano fossi un killer' - 361_magazine : Francesco Facchinetti è finito in carcere in Honduras. A raccontare il retroscena dell'accaduto è stato il condutto… -