Francesco Facchinetti arrestato in Honduras durante L'Isola dei Famosi: "Ecco perché sono finito in carcere" (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Facchinetti ha dovuto saltare l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato perché è risultato positivo al Covid. Il giudice dello show di Milly Carlucci è in isolamento domiciliare e ieri ha pubblicato diverse storie in cui ha svelato di essere stato arrestato in Honduras, quando era l'inviato de L'Isola dei Famosi di Simona Ventura. "Il cibo che sto mangiando oggi sembra anche peggio di quello che mi davano in galera quando mi hanno arrestato in Honduras. Sì, in carcere si mangiava decisamente meglio. perché sì, mi hanno arrestato quando facevo L'Isola dei Famosi".

