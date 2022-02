Frana: approvato il piano lavori del cementificio, ma no all’uso di mine (Di martedì 22 febbraio 2022) Tavernola Bergamasca. È arrivato il decreto di Regione Lombardia sulla Frana del monte Saresano. Come anticipato nei giorni scorsi, il provvedimento conferma ufficialmente la sospensione delle attività con cariche esplosive nella miniera Ca’ Bianca di Parzanica. Ma le lavorazioni del cementificio non vengono fermate del tutto. Il governo lombardo ha infatti approvato il piano lavori presentato da ItalSacci per il 2022, piano nel quale rientrano altre modalità di coltivazione (come quella per mezzo di martelli pneumatici avvenuta nelle scorse settimane). Anche in questo caso, però, il decreto firmato dall’Ingegner Filippo Dadone pone delle condizioni. Le attività dovranno essere “immediatamente interrotte” in caso di comunicazione da parte della Regione, anche sulla base delle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Tavernola Bergamasca. È arrivato il decreto di Regione Lombardia sulladel monte Saresano. Come anticipato nei giorni scorsi, il provvedimento conferma ufficialmente la sospensione delle attività con cariche esplosive nella miniera Ca’ Bianca di Parzanica. Ma le lavorazioni delnon vengono fermate del tutto. Il governo lombardo ha infattiilpresentato da ItalSacci per il 2022,nel quale rientrano altre modalità di coltivazione (come quella per mezzo di martelli pneumatici avvenuta nelle scorse settimane). Anche in questo caso, però, il decreto firmato dall’Ingegner Filippo Dadone pone delle condizioni. Le attività dovranno essere “immediatamente interrotte” in caso di comunicazione da parte della Regione, anche sulla base delle ...

