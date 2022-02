Foto e video di sesso con bambini online: arresti in tutta Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) La Polizia di Bari ha dato esecuzione a 8 arresti e 67 perquisizioni in tutta Italia nell’ambito dell’inchiesta “Reyelatum” per un presunto giro di pedopornografia. Oltre alle misure cautelari sono state denunciate 59 persone accusate di detenzione, cessione e divulgazione di materiale pedopornografico. L’indagine è nata da una segnalazione anonima circa la presenza di immagini sessualmente esplicite che ritraevano minori, presenti in un cloud. Informazione che ha indotto la Polizia postale di Foggia e Bari a svolgere indagini che hanno fatto rinvenire e sequestrare 60 dispositivi oltre numerosi spazi virtuali. Complessivamente il materiale sequestrato è pari a oltre 500 Terabyte. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) La Polizia di Bari ha dato esecuzione a 8e 67 perquisizioni innell’ambito dell’inchiesta “Reyelatum” per un presunto giro di pedopornografia. Oltre alle misure cautelari sono state denunciate 59 persone accusate di detenzione, cessione e divulgazione di materiale pedopornografico. L’indagine è nata da una segnalazione anonima circa la presenza di immagini sessualmente esplicite che ritraevano minori, presenti in un cloud. Informazione che ha indotto la Polizia postale di Foggia e Bari a svolgere indagini che hanno fatto rinvenire e sequestrare 60 dispositivi oltre numerosi spazi virtuali. Complessivamente il materiale sequestrato è pari a oltre 500 Terabyte. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ...

RadioItalia : Ultimo ha pubblicato una foto con Venditti commentando “Antonello del mio ?? ' e noi non possiamo che ricordare qua… - RaiCultura : Celebriamo la #GiornataNazionaleDelGatto, oggi #17febbraio, con una gallery di opere d'arte che lo vedono protagoni… - FlowerKooKoo : RT @jungkookmysmile: e tae negativo, e jin che posta, e il tour mondiale, e oggi i biglietti del concerto, e la bangtan bomb vmin, e tae ch… - ladeni_79 : @RenaRoby Gruppo 2 creato dalla rappresentante per i regali, le mamme lo usano per mandare foto e video dei propri… - ladeni_79 : @RenaRoby Il gruppo 1 è quello fatto dalle maestre dove fanno comunicazioni sull’asilo e mandano le foto delle atti… -