Forza Italia alla prova del Mes. Parla il capogruppo alla Camera Paolo Barelli (Di martedì 22 febbraio 2022) L'Europa chiede all'Italia la ratifica del Mes, a strettissimo giro. E nell'agenda governativa la ratifica non è certo in fondo alla lista delle cose da fare, anzi, tanto più che il ministro del Tesoro Daniele Franco da mesi ricorda per così dire l'appuntamento. Ma c'è un ma: che posizione prenderanno i partiti in particolare di centrodestra, un centrodestra a suo tempo contrario, specie nelle componenti sovraniste ma con molto subbuglio e distinguo all'interno Forza Italia? FI ha ora davanti, infatti, un compito importante, nelle vesti di partito moderato ed europeista del centrodestra all'interno del governo Draghi. Ratificare o non ratificare (e in caso quando e come), questo è il problema. Il capogruppo di FI alla Camera ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia Affondo Lega - Fdi contro il Green Pass. Maggioranza divisa, centrodestra anche Si smarca dalla maggioranza, fa asse in commissione alla Camera con i deputati dell'opposizione, e prova a portare con sé anche Forza Italia e un pezzo di Movimento 5 stelle. Questo contenuto è ...

Putin si riprende il Donbass Forza Italia si è astenuta in commissione, ma Silvio Berlusconi si è schierato con chi vuole rendere 'più blande' le norme anti - Covid per 'restituire un po' di libertà agli italiani' 'Siamo ...

Savino: «Forza Italia sostiene Cisint a Monfalcone: nostra lista con tanto di simbolo» Il Piccolo Forza Italia alla prova del Mes. Parla il capogruppo alla Camera Paolo Barelli I forzisti dovranno nelle prossime settimane controbilanciare le spinte leghiste contro il Meccanismo europeo di stabilità. I ragionamenti di Berlusconi e la credibilità che serve a livello europeo ...

Governo per famiglie e imprese" Governo per famiglie e imprese" "Come chiesto da Forza Italia, sarà inoltre incrementata la produzione nazionale di gas, così da rendere il Paese più autonomo dall’estero dal punto di vista ...

