Forza e Coraggio, Santamaria: “Stiamo costruendo il serbatoio per la prima squadra” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Inizia a prendere forma la juniores della Forza e Coraggio. Inizia a prendere la sua identità ed è un risultato, per certi versi, anche inatteso se si considera che la nuova guida tecnica è con la squadra da pochissimo. Capacità ed empatia, alla fine, sono i segreti per il conseguimento dei risultati e la coltivazione di un sogno. Quattro a zero nella gara di ieri con la Virtus Goti, altri tre passi in avanti contro una squadra temibile, capace di fermare una big come il Cervinara e che è arrivata a Ponte con l’intento di continuare la risalita. “Merito dei ragazzi – inizia Alfredo Santamaria – se siamo riusciti a non farli esprimere al meglio e reso semplice una gara che, almeno sulla carta, aveva tante insidie. Una vittoria che ci dà Coraggio e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Inizia a prendere forma la juniores della. Inizia a prendere la sua identità ed è un risultato, per certi versi, anche inatteso se si considera che la nuova guida tecnica è con lada pochissimo. Capacità ed empatia, alla fine, sono i segreti per il conseguimento dei risultati e la coltivazione di un sogno. Quattro a zero nella gara di ieri con la Virtus Goti, altri tre passi in avanti contro unatemibile, capace di fermare una big come il Cervinara e che è arrivata a Ponte con l’intento di continuare la risalita. “Merito dei ragazzi – inizia Alfredo– se siamo riusciti a non farli esprimere al meglio e reso semplice una gara che, almeno sulla carta, aveva tante insidie. Una vittoria che ci dàe ...

