Formazienda in campo per welfare e pari opportunità (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Labitalia) - welfare aziendale, pari opportunità e crescita professionale delle donne: Formazienda integra fino a 11 milioni di euro l'ultimo Avviso di finanziamento emanato e contestualmente promuove il progetto ‘In armonia lavoro e famiglia' (Ialf) finalizzato allo sviluppo di ambienti di lavoro caratterizzati dalla flessibilità oraria e organizzativa. “La formazione - commenta il direttore di Formazienda Rossella Spada - è funzionale alla conseguimento di più elevati livelli di occupabilità femminile. Ma è anche uno strumento che può incardinare nelle aziende, a partire dalle Pmi, prassi e principi del welfare sussidiario agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un aspetto, questo, che è da interpretare come una leva importante per consolidare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Labitalia) -aziendale,e crescita professionale delle donne:integra fino a 11 milioni di euro l'ultimo Avviso di finanziamento emanato e contestualmente promuove il progetto ‘In armonia lavoro e famiglia' (Ialf) finalizzato allo sviluppo di ambienti di lavoro caratterizzati dalla flessibilità oraria e organizzativa. “La formazione - commenta il direttore diRossella Spada - è funzionale alla conseguimento di più elevati livelli di occupabilità femminile. Ma è anche uno strumento che può incardinare nelle aziende, a partire dalle Pmi, prassi e principi delsussidiario agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un aspetto, questo, che è da interpretare come una leva importante per consolidare la ...

