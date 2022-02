Ford, con nuovo Ranger Raptor prestazioni off-road al top (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ford presenta il Ranger Raptor di nuova generazione, che alza l’asticella delle prestazioni off-road, rivelandosi un pick-up costruito per veri appassionati.La più grande novità per gli amanti delle performance estreme è l’introduzione del nuovo motore a benzina EcoBoost V6 biturbo da 3,0 litri messo a punto da Ford Performance, capace di produrre 288 CV e 491 Nm di coppia. Il nuovo propulsore del Ranger Raptor offre un’accelerazione disinvolta su ghiaia, sporco, fango e sabbia. Abbinato a queste prestazioni esaltanti, un sistema di scarico attivo, controllato elettronicamente, amplifica il “suono” del motore in quattro modalità selezionabili, che permettono al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –presenta ildi nuova generazione, che alza l’asticella delleoff-, rivelandosi un pick-up costruito per veri appassionati.La più grande novità per gli amanti delle performance estreme è l’introduzione delmotore a benzina EcoBoost V6 biturbo da 3,0 litri messo a punto daPerformance, capace di produrre 288 CV e 491 Nm di coppia. Ilpropulsore deloffre un’accelerazione disinvolta su ghiaia, sporco, fango e sabbia. Abbinato a questeesaltanti, un sistema di scarico attivo, controllato elettronicamente, amplifica il “suono” del motore in quattro modalità selezionabili, che permettono al ...

