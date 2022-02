Fontana archiviato dal gip su richiesta della Procura per i soldi in Svizzera (Di martedì 22 febbraio 2022) Per il gip di Milano, Natalia Imarisio, non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa contro il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio e falso nella ‘voluntary disclosure‘ in relazione a 5,3 milioni di euro che erano depositati su un conto corrente in Svizzera, ‘scudati’ nel 2015, e in particolare riguardo a 2,5 milioni ritenuti il frutto di presunta evasione fiscale. E, per questo motivo il gip ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per Fontana. Di fronte al ‘mutismo’ della Svizzera che non ha mai risposto alla rogatoria avanzata dalla Procura, il giudice concorda con la Procura, i pm Paolo Filippini e Carlo Scalas e il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Per il gip di Milano, Natalia Imarisio, non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa contro il presidenteRegione Lombardia Attilioindagato per autoriciclaggio e falso nella ‘voluntary disclosure‘ in relazione a 5,3 milioni di euro che erano depositati su un conto corrente in, ‘scudati’ nel 2015, e in particolare riguardo a 2,5 milioni ritenuti il frutto di presunta evasione fiscale. E, per questo motivo il gip ha accolto ladi archiviazione avanzata dallaper. Di fronte al ‘mutismo’che non ha mai risposto alla rogatoria avanzata dalla, il giudice concorda con la, i pm Paolo Filippini e Carlo Scalas e il ...

