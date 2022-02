Fondazione Villaggio dei Ragazzi | il tribunale omologa il concordato

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il commissario straordinario delladei“don Salvatore d’Angelo”, dottor Felicio De Luca, informa che “la Sezione fallimentare deldi Santa Maria Capua Vetere ha pubblicato, il decreto didelpreventivo in continuità aziendaledei”. Il provvedimento, è immediatamente esecutivo e chiude una procedura concorsuale lunga e complessa. “Con l’della domanda concordataria – ha dichiarato il commissario De Luca – si è garantita la continuità della storica istituzione socio – assistenziale, educativa e formativa fondata da don Salvatore d’Angelo 75 anni fa e si è salvaguardato il dato occupazionale”. “Il mio doveroso e sentito ringraziamento va in primis alla ...

Maddaloni (Caserta) - Il commissario straordinario delladei Ragazzi "don Salvatore d'Angelo", Felicio De Luca, informa che la sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pubblicato, il decreto di omologa del Concordato preventivo in continuità aziendale per il «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni ( ...
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione fallimentare - ha pubblicato il decreto di omologa del Concordato preventivo in continuità aziendale per il «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni ( ...
Negli ultimi anni infatti il "Villaggio dei Ragazzi," gestito da una Fondazione, era andato in crisi per i debiti milionari con i fornitori. Così è intervenuta la Regione Campania , che ne ha affidato ...