Fondazione Open, oggi Renzi alla prova del Senato. Pd e M5s spaccati sul voto sul conflitto di attribuzione (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli equilibri dell’asse giallorosso tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle potrebbero cambiare dopo il voto di oggi dell’assemblea di Palazzo Madama, chiamata a esprimersi sul conflitto di attribuzione contro i magistrati di Firenze sul caso della Fondazione Open, che vede coinvolto l’ex segretario del Pd e attuale leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L’ufficio di presidenza del Gruppo Dem, in mattinata, ha deciso che il Pd voterà a favore del conflitto di attribuzione, dopo essersi precedentemente astenuto in Giunta assieme ai pentastellati. Ma diversamente dal voto in Giunta, il leader del M5s Giuseppe Conte ha già assicurato che in Aula, il M5s «voterà contro, ma non contro Renzi, ma perché ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli equilibri dell’asse giallorosso tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle potrebbero cambiare dopo ildidell’assemblea di Palazzo Madama, chiamata a esprimersi suldicontro i magistrati di Firenze sul caso della, che vede coinvolto l’ex segretario del Pd e attuale leader di Italia Viva, Matteo. L’ufficio di presidenza del Gruppo Dem, in mattinata, ha deciso che il Pd voterà a favore deldi, dopo essersi precedentemente astenuto in Giunta assieme ai pentastellati. Ma diversamente dalin Giunta, il leader del M5s Giuseppe Conte ha già assicurato che in Aula, il M5s «voterà contro, ma non contro, ma perché ...

Advertising

Adnkronos : #Renzi: 'La Cassazione per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze'. - 5_bepi : RT @spighissimo: 'Il Pd non voterà contro Renzi, accusato di finanziamento illecito ai partiti e dirà sì al conflitto di attribuzione sul c… - peppedinosauro : RT @spighissimo: 'Il Pd non voterà contro Renzi, accusato di finanziamento illecito ai partiti e dirà sì al conflitto di attribuzione sul c… - LellaPasto : RT @ErmesAntonucci: Per la quinta volta la Corte di cassazione ha bocciato in fase cautelare l’indagine della procura di Firenze contro Mat… - OvileItalia : RT @spighissimo: 'Il Pd non voterà contro Renzi, accusato di finanziamento illecito ai partiti e dirà sì al conflitto di attribuzione sul c… -