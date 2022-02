Foggia: "Acosta è veloce con la Moto2: ciò dimostra che lo sarò pure io" - News (Di martedì 22 febbraio 2022) Nelle ultime settiamane, Dennis Foggia ha vissuto peripezie non da ridere. In primis, ha saltato le sessioni di Jerez , a causa di una noia al piede che lo limitava e aveva bisogno di essere curata. ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 22 febbraio 2022) Nelle ultime settiamane, Dennisha vissuto peripezie non da ridere. In primis, ha saltato le sessioni di Jerez , a causa di una noia al piede che lo limitava e aveva bisogno di essere curata. ...

Advertising

infoitsport : Dennis Foggia in Moto3 e Pedro Acosta in Moto2: è Italia – Spagna anche ai test invernali - thelastcornerit : Foggia e Acosta da record nei test a Portimao - - venti4ore : Dennis Foggia in Moto3 e Pedro Acosta in Moto2 è Italia – Spagna anche ai test invernali - WiraIbrahim : RT @ScherazadeMS: MotoGP: Pecco. Moto2: Acosta. Moto3: Foggia. Prediksi ala-ala... ?? - infoitsport : Test Portimao, Day 3: Foggia e Acosta leader a metà giornata -