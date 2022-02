Firmato il contratto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – E’ stato Firmato oggi a Palazzo Vidoni, a Roma, il contratto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021. Per il Governo hanno sottoscritto gli accordi di lavoro i ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione), Luciana Lamorgese (Interno) e, in rappresentanza del ministro Daniele Franco (Economia), la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra. Grande soddisfazione è stata espressa sia dai ministri Brunetta e Lamorgese sia dalla sottosegretaria Guerra. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – E’ statooggi a Palazzo Vidoni, a Roma, ildeldeidelper il. Per il Governo hanno sottoscritto gli accordi di lavoro i ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione), Luciana Lamorgese (Interno) e, in rappresentanza del ministro Daniele Franco (Economia), la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra. Grande soddisfazione è stata espressa sia dai ministri Brunetta e Lamorgese sia dalla sottosegretaria Guerra. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

renatobrunetta : +++ Firmato a Palazzo Vidoni il contratto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021 +++… - gobboisback : @edzenon1 Oltre ad essere piú scarso della merda liquida porta pure iella, 'da mo che lo dico io. Il declino della… - Lopinionista : Firmato il contratto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il triennio 2019-2021 - renatobrunetta : RT @tripodimaria: Firmato??? il Contratto per 3??5??0??0??0?? @emergenzavvf?? Grazie di cuore al Ministro @renatobrunetta! Era questo lo spi… - FnsCisllazio : Vigili del fuoco, firmato il contratto per il triennio 2019-2021 @CISL_FNS -