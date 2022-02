Fiorentina, Italiano convince: si pensa al rinnovo. C’è una clausola unilaterale (Di martedì 22 febbraio 2022) La Fiorentina è soddisfatta del lavoro di Italiano e pensa al rinnovo di contratto La Fiorentina vola in campionato e sogna il ritorno in Europa. Il merito è soprattutto di Vincenzo Italiano che è riuscito a dare gioco e qualità alla sua squadra. E l’allenatore avrebbe convinto anche la dirigenza che adesso starebbe pensando al rinnovo di contratto. L’accordo in essere è stato raggiunto fino al 2023, ovvero al termine della seconda stagione in viola. Secondo quanto riportato da La Nazione, però, all’interno del contratto ci sarebbe una clausola di rinnovo unilaterale che permetterebbe un prolungamento automatico. In tale accordo, sarebbe prevista una quota fissa già pianificata e sottoscritta, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Laè soddisfatta del lavoro dialdi contratto Lavola in campionato e sogna il ritorno in Europa. Il merito è soprattutto di Vincenzoche è riuscito a dare gioco e qualità alla sua squadra. E l’allenatore avrebbe convinto anche la dirigenza che adesso starebbendo aldi contratto. L’accordo in essere è stato raggiunto fino al 2023, ovvero al termine della seconda stagione in viola. Secondo quanto riportato da La Nazione, però, all’interno del contratto ci sarebbe unadiche permetterebbe un prolungamento automatico. In tale accordo, sarebbe prevista una quota fissa già pianificata e sottoscritta, ...

