Fiorentina, il Real rivuole Odriozola per la prossima stagione (Di martedì 22 febbraio 2022) . Secondo As, i Blancos rivorrebbero indietro il difensore spagnolo Secondo il quotidiano spagnolo AS, i Blancos vorrebbero riportare alla base il laterale spagnolo ora in prestito alla Fiorentina. L'ottimo rendimento del difensore della viola, non è passato inosservato alla dirigenza dei Merengues, che sta intavolando una trattativa per riportarlo in Spagna, al termine di questa stagione. Odriozola ha un contratto con il Real fino al 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

