Fiorentina, il difensore potrebbe tornare in Spagna: la situazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Alvaro Odriozola è una delle sorprese più belle della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il laterale spagnolo si è imposto in viola, riscattandosi dopo un paio di stagioni davvero difficili, dove ha trovato poco minutaggio. Alvaro Odriozola, difensore della Fiorentina in prestito dal Real MadridIl giocatore è arrivato a Firenze in prestito secco dal Real Madrid e la Fiorentina vorrebbe trattare con i Blancos per riscattarlo, ma ad oggi i piani del Real sono diversi: nel suo ruolo infatti si sono alternati tre giocatori, ovvero Carvajal, Lucas Vazquez e Nacho, senza tuttavia brillare. Per questo motivo i dirigenti del Real Madrid sono pronti a riportarlo alla base: Odriozola, ha un contratto con il club di Madrid fino al 2024. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

