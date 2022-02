Federica Calemme al vetriolo su Sophie | il video spiazza il web

(Di martedì 22 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip ha da poco concluso la sua nuova prima serata ma pare che traci sia qualcosa in sospeso: nella notte ilinaspettato. Torna al centro dell’attenzione il reality di Canale Cinque e il motivo è legato ad una delle ex vippone eliminate, ovveroche proprio nella notte

Gianmaria Antinolfi esi sono lasciati? E' questo il dubbio di Sophie Codegoni , che dalla Casa del Grande Fratello Vip si diletta a fare previsioni sul futuro sentimentale dei due ex inquilini. Ad ...ha affrontato le proprie insicurezze nella casa del Grande Fratello Vip , mettendo da parte la sua grande timidezza per dare un'occasione al corteggiamento di Gianmaria Antinolfi . ...Questo botta e risposta tra Sophie Codegoni e Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip è stato notato anche da Federica Calemme, la quale ha subito colto la palla al balzo per mettere le cose in chiaro.Ora Gianmaria si gode la sua vita al di fuori della casa con la sua Federica Calemme, ma al settimanale Nuovo Tv ci ha tenuto a smontare una fake news sulla sua relazione con Belen Rodriguez: “Ho ...