Fedele cane randagio protegge la sua amica dopo che è stata investita da un’auto (Di martedì 22 febbraio 2022) I cani sono animali molto fedeli e protettivi. Per istinto si fanno sempre avanti per proteggere i loro amici e i loro cari quando si rendono conto che hanno bisogno. Come nel caso di un cane randagio trovato a proteggere la sua amica ferita prima che venissero salvati entrambi. Betty Walter, di Houston, in Texas, ha ricevuto da un’amica un messaggio riguardante una cagnolina investita. Su TikTok ha scritto che in quel momento era al lavoro e ha suggerito all’amica di chiamare un’ambulanza della SPCA. Ma ore dopo nessuno era ancora andato a soccorrerla. Betty ha quindi deciso di farlo lei stessa. Nonostante nessuno fosse andato a recuperare la cagnolina, ciò non significava che fosse sola. Sulla scena infatti, Betty ha ... Leggi su it.newsner (Di martedì 22 febbraio 2022) I cani sono animali molto fedeli e protettivi. Per istinto si fanno sempre avanti perre i loro amici e i loro cari quando si rendono conto che hanno bisogno. Come nel caso di untrovato are la suaferita prima che venissero salvati entrambi. Betty Walter, di Houston, in Texas, ha ricevuto da un’un messaggio riguardante una cagnolina. Su TikTok ha scritto che in quel momento era al lavoro e ha suggerito all’di chiamare un’ambulanza della SPCA. Ma orenessuno era ancora andato a soccorrerla. Betty ha quindi deciso di farlo lei stessa. Nonostante nessuno fosse andato a recuperare la cagnolina, ciò non significava che fosse sola. Sulla scena infatti, Betty ha ...

