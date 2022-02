“Fatti i cavoli tuoi!”: Delia Duran e la doppia faccia nel fuori onda, è guerra lampo (Di martedì 22 febbraio 2022) La gieffina Delia Duran non le manda a dire e risponde a tono Durante la pubblicità: ecco tutti i dettagli della situazione. Delia Duran (screenshot YouTube)Delia Duran è un personaggio davvero emblematico del GF Vip: da quando è entrata, non si è fatto altro che parlare di lei e della sua relazione con Alex Belli. C’è un’altra persona, però, che è sempre stata presente in queste dinamiche di coppia: si tratta di Soleil Sorge. La gieffina, nelle scorse ore, ha rivelato di essere stata innamorata di Alex, sentimento che sarebbe svanito dopo il riavvicinamento di lui a sua moglie e dopo aver visto la possibilità di una relazione tra i due, anche solo dal punto di vista amichevole, naufragare. Durante la puntata di ieri Soleil ha affermato di non voler ... Leggi su specialmag (Di martedì 22 febbraio 2022) La gieffinanon le manda a dire e risponde a tonote la pubblicità: ecco tutti i dettagli della situazione.(screenshot YouTube)è un personaggio davvero emblematico del GF Vip: da quando è entrata, non si è fatto altro che parlare di lei e della sua relazione con Alex Belli. C’è un’altra persona, però, che è sempre stata presente in queste dinamiche di coppia: si tratta di Soleil Sorge. La gieffina, nelle scorse ore, ha rivelato di essere stata innamorata di Alex, sentimento che sarebbe svanito dopo il riavvicinamento di lui a sua moglie e dopo aver visto la possibilità di una relazione tra i due, anche solo dal punto di vista amichevole, naufragare.te la puntata di ieri Soleil ha affermato di non voler ...

