Farmacie | Petrone 1000farmacie it su rapporto Swascan | Sbagliato demonizzare l’online | attenzione però alle recensioni

(Di martedì 22 febbraio 2022) La trasformazione digitale delleè tra le tematiche prioritarie dall’International pharmaceutical federation (Fip) per lo sviluppo e la crescita del settore, con l’obiettivo di superare i rischi dell’e-commerce farmaceutico. L’ideale è affidarsi a vetrine autorevoli, che abbiano feedback visibili, il rischio infatti è ampio e può spaziare dal furto di informazioni, a violazione della privacy, frode, eccetera. La trasparenza è il primo pregio da ricercare, oltre a qualità e convenienza, e poi innovazione e professionalità. Giovani e motivate generazioni lavorano all’obiettivo, con ottimi risultati e capacità imprenditoriale in espansione al servizio dei clienti, ma consapevoli delle criticità del settore. “I problemi che si incontrano sulin ambito sicurezza sono svariati – ha dichiarato NicolòAD di ...

Ultime Notizie dalla rete : Farmacie Petrone

..., in modo da offrire all'utente assortimento e consegna a domicilio veloce. "La nostra missione è rendere i clienti soddisfatti migliorando la loro esperienza di acquisto" spiega. "......fondata a marzo 2020 dal ceo Nicolò, il coo Mohamed Younes e da Alberto Marchetti , cmo. La società ha visto in meno di due anni una crescita esponenziale. Con una rete di oltre 100...che unisce le migliori farmacie del Paese, nata nell'aprile 2020. Tre sono i soci fondatori tra cui il Ceo Nicolò Petrone che in precedenza ha fondato Medici Global Europe (acquisita da Prove nel ...oltre 100 farmacie indipendenti nelle maggiori città italiane e 95mila prodotti in vendita. In più collabora con alcune grandi aziende farmaceutiche per rendere più efficiente il loro servizio di ...