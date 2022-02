Falsi Vuitton | Gucci e Chanel Il web trasformato in vetrina per brand contraffatti

(Di martedì 22 febbraio 2022) I social e il web trasformati inper vendere migliaia di prodotti. Così è scattata la denuncia per 67 persone , tutte italiane, di cui 24 di Livorno, che dovranno rispondere a vario...

Advertising

Mauro55245449 : RT @falcolaura83: @SkySport E neanche gli sfondi cinesi hanno fatto chissà era meglio la proprietà italiana che fake cinesi @Inter @acmilan… - falcolaura83 : @SkySport E neanche gli sfondi cinesi hanno fatto chissà era meglio la proprietà italiana che fake cinesi @Inter… - FlavianaBoni : Oggi su vestiaire un trionfo di falsi Louis Vuitton ve lo dico attente perchè chi di dovere se sta a fa un sonno -

Ultime Notizie dalla rete : Falsi Vuitton

... tra cui f alse borse Louis, Gucci e Chanel, corredati di certificati di garanzia e autenticità , anch'essi imitazioni. Sequestrata inoltre una stampante a sublimazione e una pressa a caldo ...... tra cui false borse Louis, Gucci e Chanel, corredati di certificati di garanzia e autenticità, anch'essi imitazioni. Sequestrata inoltre una stampante a sublimazione e una pressa a caldo per ...L’operazione ‘Fake Shop’ delle Fiamme Gialle di Livorno ha portato anche a 67 perquisizioni domiciliari in cui sono stati sequestrati oltre 10.000 articoli con brand contraffatti, tra cui false borse ...L'operazione “Fake Shop” delle Fiamme Gialle di Livorno ha portato anche a 67 perquisizioni domiciliari in cui sono stati sequestrati oltre 10.000 articoli con brand contraffatti, tra cui false borse ...