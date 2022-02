Facebook ha lanciato i Reels anche in Italia

(Di martedì 22 febbraio 2022) AGI -hail servizio di video '' in più di 150 Paesi, al fine di accelerare la crescita globale del servizio disponibile finora solo negli Usa, lo scorso settembre. "Oggi allarghiamo la disponibilità diper iOS e Android a più di 150 paesi in tutto il mondo. Stiamointroducendo modalità migliori per aiutare i 'creator' (i creatori di contenuti originali, ndr) a guadagnare denaro, nuovi strumenti per la creazione dei video e più possibilità di guardatre e creare". Così Meta, la holding di, sul proprio blog ufficiale. Il servizio è statoin, e da qualche minuto è disponibile sull'applicazione del ...

Advertising

arcamasilum : #Facebook ha lanciato i Reels in 150 paesi, dopo il lancio di settembre negli Usa (ufficiale) - GTimossi : RT @TelenordLiguria: L'appello lanciato su Facebook dai gestori ha attirato l'attenzione dei Carabinieri - TelenordLiguria : L'appello lanciato su Facebook dai gestori ha attirato l'attenzione dei Carabinieri - fabriziocolista : Diem è stato lanciato da Facebook come concept di criptovaluta nel 2019 e da allora ha dovuto affrontare diverse re… - ValdoPaolo : RT @SRubinato: Con Francesca Nicastro, giornalista, e l’avv. Silvia Muttoni abbiamo lanciato la petizione: ?????????? ????????: ??` ?????? ???? ????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lanciato

Da quando è statodalla Trump Media & Technology Group (TMTG) " azienda creata ad hoc lo ... Il social, come riporta L'Indipendente, 'è un ibrido tra Twitter e, ma è comprensibilmente ...... sull'onda del gossipda Repubblica , Noemi Bocchi avrebbe un profilo Instagram blindato ... Clicca qui per seguire la nostra paginaClicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui ...Arriva in Italia una nuova funzionalità di Facebook attesa da tanti: infatti, dopo una prima fase di lancio riservata agli utenti negli Stati Uniti, Meta ha annunciato il rilascio dei Reels su Faceboo ...Arrivano anche su Facebook i video brevi, i cosiddetti 'Reels', che Instagram ha lanciato nell'agosto del 2020 per tenere testa a TikTok. «I video contano ormai per quasi la metà del tempo che le ...