Fabrizio Corona pizzica di nuovo Ilary Blasi: interviene Totti a fare chiarezza – VIDEO (Di martedì 22 febbraio 2022) Fabrizio Corona ha voluto punzecchiare ancora una volta Ilary Blasi, anche in questi giorni molto delicati in cui si parla di un possibile divorzio da Francesco Totti. L’ex calciatore è intervenuto per fare chiarezza sul gossip. La notizia della crisi fra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto rapidamente il giro di tutte le redazioni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 febbraio 2022)ha voluto punzecchiare ancora una volta, anche in questi giorni molto delicati in cui si parla di un possibile divorzio da Francesco. L’ex calciatore è intervenuto persul gossip. La notizia della crisi frae Francescoha fatto rapidamente il giro di tutte le redazioni L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

giancovs : RT @mviuuu: l’unico da cui accetto analisi geopolitiche è fabrizio corona - Giuliamas_ : RT @_Fede98: @perchetendenza @_DAGOSPIA_ @Corriere Fabrizio Corona in questo momento: - la_focamonaca : Si vede che Corona Fabrizio alias Ciccio alias Pasticcio non ha più fatto il bonifico al Gf #Pomeriggio5 - jessica_zorzina : RT @kikisah28: Non Fabrizio Corona che posta questo nelle sue storie ig- ????? #tottieilary - notjumped : @faqqaaa Fabrizio Corona Chichigallon Lazza -