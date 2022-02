Expo Roma 2030, Virginia Raggi eletta presidente della Commissione Speciale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Sono stati nominati oggi i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni Speciali “Giubileo 2025” ed “Expo 2030”. A guidare la Commissione per il Giubileo sarà Dario Nanni, consigliere capitolino della lista Calenda, mentre quella per Expo 2030 l’ex sindaca Raggi, eletta con 11 voti favorevoli e una scheda bianca. La Commissione ha anche eletto nel ruolo di vicepresidenti Giulia Tempesta del Pd e Antonio De Santis della lista Civica Raggi, la prima con 7 voti e il secondo con 5 preferenze. Vicepresidente vicaria sarà Giulia Tempesta. I componenti della Commissione saranno: Andrea Alemanni, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022)– Sono stati nominati oggi i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni Speciali “Giubileo 2025” ed “”. A guidare laper il Giubileo sarà Dario Nanni, consigliere capitolinolista Calenda, mentre quella perl’ex sindacacon 11 voti favorevoli e una scheda bianca. Laha anche eletto nel ruolo di vicepresidenti Giulia Tempesta del Pd e Antonio De Santislista Civica, la prima con 7 voti e il secondo con 5 preferenze. Vicevicaria sarà Giulia Tempesta. I componentisaranno: Andrea Alemanni, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, ...

