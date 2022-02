Ex Ds del Barcellona: "Vicinissimi a Lautaro, è saltato per il Covid. Tentativi anche per Vlahovic, Locatelli e De Zerbi" (Di martedì 22 febbraio 2022) Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona dal 2018 al 2021, ha parlato a Sky Sport da Villarreal, dove stasera la Juventus scenderà in campo per gli ottavi di Champions League: "Il calcio... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Ramon Planes, ex direttore sportivo deldal 2018 al 2021, ha parlato a Sky Sport da Villarreal, dove stasera la Juventus scenderà in campo per gli ottavi di Champions League: "Il calcio...

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - marifcinter : #Napoli, gli impegni dei prossimi 2 mesi: Napoli-Barcellona (Europa League) Lazio-Napoli Napoli-Milan Verona-Napol… - Pall_Gonfiato : Ex Ds del #Barcellona: 'Vicinissimi a #Lautaro, è saltato per il #Covid. Tentativi anche per #Vlahovic, #Locatelli… - juve_grecchi : RT @LeonettiFrank: Ramon Planes, ex ds del Barca:' Locatelli fortissimo, giocatore da Barcellona. Ci abbiamo provato ma lui voleva solo la… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… -