Europa League | il russo Karasev arbitra Napoli-Barcellona

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà ilSergeil’arbitro diritorno degli spareggi per la fase eliminazione diretta diin programma giovedì 24 febbraio allo stadio Maradona (alle 21), mentre a dirigere Lazio-Porto è stato designato il tedesco Deniz Aytekin (giovedì 24 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma). Adre Olympiacos-Atalanta, sempre giovedì alle 18:45, in campo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

GoalItalia : Champions League ?? Coppa UEFA/Europa League ?? Tutti i club che hanno conquistato entrambi i trofei: sono solo 11… - LALAZIOMIA : Lazio-Porto, fischia l'arbitro Aytekin - sportli26181512 : Lazio-Porto, fischia l'arbitro Aytekin: Scelto il fischietto tedesco per il ritorno dei playoff di Europa League in… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Europa League: Napoli, testa al Barça: Insigne, Politano e 42 mila tifosi per l'impresa - Darius1926 : @CozzAndrea @RaffoSarnataro Però quello che dico io è questo : quante altre volte inter e milan inciamperanno? L in… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sarà il russo Sergei Karasev l'arbitro di Napoli - Barcellona ritorno degli spareggi per la fase eliminazione diretta diin programma giovedì 24 febbraio allo stadio Maradona (alle 21), mentre a dirigere Lazio - Porto è stato designato il tedesco Deniz Aytekin (giovedì 24 febbraio alle 18:45 allo stadio ...Il Villarreal è tecnico ed esperto, l'anno scorso ha vinto l'. Ma se la Juve gioca da squadra, difficilmente perde'. Difficile perdere specie se Vlahovic fa il Vlahovic, timbrando all'...Lazio e Porto si affrontano nel ritorno dei playoff di Europa League: ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. All’andata i portoghesi sono riusciti a rimontare il vantaggio ...ROMA - Lazio-Porto, sfida valida per il ritorno del turno play-off di Europa League, in programma giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Deniz ...