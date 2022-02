Europa League | Ferlaino | “Spero nella vittoria contro il Barcellona | i catalani non hanno più Messi”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Corrado, ex presidente del Napoli calcio, e tutt’oggi grande tifoso azzurro, ha dichiarato durante la presentazione di un libro e di un film su Maradona: “Giovedi’ mi aspetto una grande partita del Napoliil. Gli spagnoligiovani bravissimi, ma nonpiùe i grandi campioni che aveva. Da tifosomoltissimo, vediamo come va”. Poi ha aggiunto sul Pibe de Oro: “Il suo ricordo vive sia a Napoli checittà catalana, entrambe le tifoserie condividono il ricordo e l’amore nei suoi confronti”. SportFace.

"Giovedì mi aspetto una grande partita del Napoli contro il Barcellona". Lo ha detto l'ex presidente e oggi sempre tifoso del Napoli, Corrado Ferlaino, alla presentazione di un libro e di un film su ...Ina Barcellona hanno fatto una grande partita, giocando un primo tempo spettacolare, un pò, quel dispendio di energie lo hanno pagato in campionato. A Cagliari è stato un Napoli ...In quel caso, l'attaccante della Lazio andò tre volte in rete nella sfida d'Europa League contro lo Steaua Bucarest. Alle prodezze di Ciro si aggiunsero i due gol, siglati da Bastos e Felipe Anderson.Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli calcio, e tutt’oggi grande tifoso azzurro, ha dichiarato durante la presentazione di un libro e di un film su Maradona: “Giovedi’ mi aspetto una grande ...