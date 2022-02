Estrazioni del Lotto di questa Settimana (Di martedì 22 febbraio 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 19 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 23 36 68 10 49 Cagliari: 29 28 21 50 7 Firenze: 27 30 20 25 62 Genova: 3 81 22 90 13 Milano: 14 22 31 61 62 Napoli: 14 71 46 21 74 Palermo: 82 59 90 79 83 Roma: 82 15 87 75 51 Torino: 82 76 74 68 24 Venezia: 77 6 7 26 55 Nazionale: 15 71 77 36 43 Estrazioni del Lotto di Giovedì 17 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 7 53 86 16 69 Cagliari: 39 36 48 82 42 Firenze: 64 4 23 68 26 Genova: 69 16 6 30 36 Milano: 57 49 87 64 11 Napoli: 49 1 12 55 74 Palermo: 40 65 49 37 20 Roma: 9 31 22 29 69 Torino: 44 2 78 20 55 Venezia: 12 43 24 19 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 febbraio 2022)deldi Sabato 19 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 23 36 68 10 49 Cagliari: 29 28 21 50 7 Firenze: 27 30 20 25 62 Genova: 3 81 22 90 13 Milano: 14 22 31 61 62 Napoli: 14 71 46 21 74 Palermo: 82 59 90 79 83 Roma: 82 15 87 75 51 Torino: 82 76 74 68 24 Venezia: 77 6 7 26 55 Nazionale: 15 71 77 36 43deldi Giovedì 17 Febbraio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 7 53 86 16 69 Cagliari: 39 36 48 82 42 Firenze: 64 4 23 68 26 Genova: 69 16 6 30 36 Milano: 57 49 87 64 11 Napoli: 49 1 12 55 74 Palermo: 40 65 49 37 20 Roma: 9 31 22 29 69 Torino: 44 2 78 20 55 Venezia: 12 43 24 19 ...

Advertising

pepdecr : RT @GiovanniPaglia: L’intervento del Governo contro il caro bollette vale zero per tutti, tranne gli evasori e i poverissimi. In compenso g… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Emergenza energetica, dal Polesine Confindustria lancia l'appello: «Puntare su nucleare ed estrazioni del gas» https://t.co… - Gazzettino : Emergenza energetica, dal Polesine Confindustria lancia l'appello: «Puntare su nucleare ed estrazioni del gas» - simoventurini1 : RT @GiovanniPaglia: L’intervento del Governo contro il caro bollette vale zero per tutti, tranne gli evasori e i poverissimi. In compenso g… - rylsayu : RT @offyryl: CIAO A TUTTI PER LA SERATA DEL 24 ABBIAMO FATTO LE ESTRAZIONI CHE SONO TOTALMENTE CASUALI E LE COPPIE USCITE SONO LE SEGUENTI… -