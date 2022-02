Esportazioni da record! A gennaio la Norvegia ha esportato prodotti ittici per un valore di 10,3 miliardi di NOK, pari ad un aumento del 26% rispetto a gennaio 2021 (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Milano, 22 febbraio 2022 – Un ottimo risultato ha caratterizzato l’inizio del 2022 per la Norvegia per quanto riguarda le Esportazioni di prodotti ittici. “Nonostante l’andamento della pandemia e l’aumento dei prezzi abbiano fortemente influenzato il mercato ittico, a gennaio si è registrato il valore di esportazione più alto di sempre pari a 10,3 miliardi di NOK, con un aumento del 26% rispetto a gennaio 2021.” dichiara Renate Larsen, CEO del Norwegian Seafood Council. gennaio è stato soprattutto un mese da record per il salmone, sia a livello di volume (+2%) sia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Milano, 22 febbraio 2022 – Un ottimo risultato ha caratterizzato l’inizio del 2022 per laper quanto riguarda ledi. “Nonostante l’andamento della pandemia e l’dei prezzi abbiano fortemente influenzato il mercato ittico, asi è registrato ildi esportazione più alto di semprea 10,3di NOK, con undel 26%.” dichiara Renate Larsen, CEO del Norwegian Seafood Council.è stato soprattutto un mese da record per il salmone, sia a livello di volume (+2%) sia di ...

Advertising

lifestyleblogit : Esportazioni da record! A gennaio la Norvegia ha esportato prodotti ittici per un valore di 10,3 miliardi di NOK, p… - DogoAntonio : @fenice_risorta @mrcllznn @FannyAd00282524 @Jo66227725 @ugom65 Questo dove lo hai letto? Comunque ok la rovina sono… - reti_diqualita : RT @coldiretti: Made in Italy più forte del Covid: record storico di esportazioni nell'agroalimentare - santangeloitalo : RT @coldiretti: Made in Italy più forte del Covid: record storico di esportazioni nell'agroalimentare - coldiretti : Made in Italy più forte del Covid: record storico di esportazioni nell'agroalimentare -