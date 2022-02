Esordio ok per Sinner al 500 di Dubai: battuto in rimonta Davidovich Fokina (Di martedì 22 febbraio 2022) Jannik Sinner ritorna in campo dopo un mese di assenza e lo fa rimontando Alejandro Davidovich Fokina col punteggio di 4-6, 7-6, 6-3. Agli ottavi del 500 di Dubai l’altoatesino se la vedrà con Andy Murray, che nel pomeriggio di ieri ha battuto anch’egli in rimonta Christopher O’Connell. Inizio complicato per Sinner al rientro Non si vedono ancora gli effetti della cura Vagnozzi su Jannik Sinner, è ovvio. Ed è ovvio anche che non ci si poteva aspettare una vittoria netta da parte dell’altoatesino, rimasto lontano dai campi per quasi un mese dopo la positività al Covid riscontrata appena prima dell’inizio del 500 di Rotterdam. Soprattutto nel primo set sono risultati evidenti i segnali di una condizione fisica non ancora ottimale: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Jannikritorna in campo dopo un mese di assenza e lo fando Alejandrocol punteggio di 4-6, 7-6, 6-3. Agli ottavi del 500 dil’altoatesino se la vedrà con Andy Murray, che nel pomeriggio di ieri haanch’egli inChristopher O’Connell. Inizio complicato peral rientro Non si vedono ancora gli effetti della cura Vagnozzi su Jannik, è ovvio. Ed è ovvio anche che non ci si poteva aspettare una vittoria netta da parte dell’altoatesino, rimasto lontano dai campi per quasi un mese dopo la positività al Covid riscontrata appena prima dell’inizio del 500 di Rotterdam. Soprattutto nel primo set sono risultati evidenti i segnali di una condizione fisica non ancora ottimale: ...

Advertising

VVezzali : Grazie @goggiasofia per aver dimostrato come i sogni vadano inseguiti col cuore anche quando sembrano impossibili d… - Ettore_Rosato : Immensa Sofia #Goggia !!! Argento in discesa 23 giorni dopo l’infortunio di Cortina, bravissima anche la nostra Nad… - zazoomblog : Esordio ok per Sinner al 500 di Dubai: battuto in rimonta Davidovich Fokina - #Esordio #Sinner #Dubai: #battuto - LamboRinaldi : Scuderia #Totti, esordio con gol in #SerieA, da Sidney a #Roma. Ecco Cristian #Volpato raccontato da chi l'ha scope… - alto_adige : Jannik Sinner vince ma fatica a Dubai nell'esordio in campo dopo il divorzio da coach Piatti -