«Esami e visite | si torni a livelli pre Covid» Per tagliare le attese stanziati 84 milioni

(Di martedì 22 febbraio 2022) Varata la delibera di Giunta in Regione Lombardia, il Piano prende il via il 1° aprile. Previste valutazioni trimestrali. Moratti: richiesta una produzione chirurgica e ambulatoriale del 110% rispetto a 2 anni fa. La metà dei fondi per i privati.

Advertising

Annika593482531 : @EugenioTontini Esatto. Ve lo dice una che ha avuto reazioni da vaccino molti anni fa e visite, esami pagati sempre… - Gustav_Carl_ : @ester8159 @GiuglioN Mi spiace contraddirla, di pagato dal SSN ci sono gli interventi chirurgici, i ricoveri ospeda… - romatorino : @roby20141619 Co fermo . Figlia con pericardite post vaccino, a parte il dolore e la preoccupazione tra medicinali… - PaolaAnna8 : RT @PaolaAnna8: @Gianmar26145917 Invece tutti i migranti muniti di tesserino sanitario STP che permette loro esami/visite/medicinali gratis… - attilioc39 : RT @lllll66099563: Tutti parlano del fatto che per colpa dei novax che affollano gli ospedali la gente è costretta a rinunciare a visite, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Esami visite

il Resto del Carlino

Da una ricognizione realizzata da Salutequità, infatti, al 9 gennaio 2022 erano circa 17 le Regioni che avevano deciso sospensioni/rinvii di interventi,edprocrastinabili'. Per Aceti '...Tutte le ricevute a portata di "click" Con App IO è anche possibile comunica con le Aziende sanitarie locali, per prenotare prestazioni come, anche se in questo caso esistono ...Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - Ancora un rinvio per il recupero delle prestazioni saltate durante questi due anni di pandemia Covid-19.Home Notizie Giornata mondiale dell'Udito: esami gratuiti e incontro dedicato all'udito In occasione della VII Giornata Mondiale dell'Udito, il Rotary Club di Este organizza esami dell'udito gratuiti ...