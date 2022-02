Equitazione | FISE Awards 2022 | ultimi giorni per votare i protagonisti

Leggi su sportface

(Di martedì 22 febbraio 2022) Mancano meno di due settimane al Gran Gala della Federazione Italiana Sport Equestri: l’attesissima soirée di beneficenza, programmata per lunedì 7 marzo al Teatro Centrale di Roma, promette sorprese e tante emozioni. L’evento, condotto da Rudy Zerbi insieme a Carolina Rey si svolgerà in osservanza delle normative in vigore per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 con un format che prevedrà dei premi assegnati sulla base di nomination online. Da oggi fino a lunedì 28 febbraio la finalissima: per i tre concorrenti più cliccati le votazioni ripartiranno da zero per una sfida tutta da scoprire! I FINALISTI (in ordine alfabetico) Best Rider Discipline Olimpiche e Paralimpiche KEP Italia: De Luca Lorenzo – Salto Ostacoli, Gaudiano Emanuele – Salto Ostacoli, Martinengo Marquet Giulia – Salto Ostacoli Best Rider Discipline Non Olimpiche Horse Tv De Simone ...