Energia rinnovabile | il Lazio sospende l’installazione di impianti fotovoltaici

"Con la moratoria stabilita dalla regione Lazio con un emendamento al collegato nell'estate del 2021, e ribadita nella legge di stabilità regionale del dicembre dello stesso anno, il Lazio ha di fatto confermato la sospensione delle installazioni di impianti fotovoltaici". Lo dichiara il consigliere di Fratelli d'Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma. "Questa misura, – spiega il Cosigliere – che noi assolutamente non comprendiamo, viene adottata nonostante il governo abbia previsto nel Pnrr delle risorse da destinare alla produzione di Energia da fonti rinnovabili (come il fotovoltaico, appunto), al fine anche di evitare l'utilizzo di combustibile fossile per ottenere Energia elettrica. Inoltre, la scelta della giunta Zingaretti avviene ...

