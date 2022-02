Energia: accordo Edison, Eni e Ansaldo per uso idrogeno in centrale Porto Marghera (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Edison, Eni e Ansaldo Energia hanno siglato un accordo per l'avvio di uno studio di fattibilità per la produzione di idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, o blu tramite l'impiego di gas naturale con cattura della CO2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale quale combustibile della nuova centrale Edison a Porto Marghera, in provincia di Venezia. L'impianto, che entrerà in marcia commerciale entro il secondo semestre di quest'anno, è un ciclo combinato di ultima generazione della potenza complessiva di 780 Mw e utilizzerà una turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere alimentata a idrogeno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) -, Eni ehanno siglato unper l'avvio di uno studio di fattibilità per la produzione diverde, prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, o blu tramite l'impiego di gas naturale con cattura della CO2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale quale combustibile della nuova, in provincia di Venezia. L'impianto, che entrerà in marcia commerciale entro il secondo semestre di quest'anno, è un ciclo combinato di ultima generazione della potenza complessiva di 780 Mw e utilizzerà una turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere alimentata a. ...

