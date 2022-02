Energia: accordo Edison, Eni e Ansaldo per uso idrogeno in centrale Porto Marghera (2) (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - “L'accordo con Edison e Ansaldo Energia – dichiara Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni – rappresenta un'ulteriore conferma della leadership di Eni nella transizione energetica e un ulteriore tassello nel raggiungimento del target delle zero emissioni nette entro il 2050, grazie all'utilizzo di diverse leve. In questo contesto Eni ha l'obiettivo di diventare il principale operatore nella produzione e utilizzo di idrogeno decarbonizzato in Italia. A Porto Marghera, Eni promuove lo sviluppo della Hydrogen Valley investendo lungo tutta la filiera, dalla produzione di biocarburanti all'idrogeno per la mobilità sostenibile e, grazie all'accordo con Edison e Ansaldo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - “L'con– dichiara Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni – rappresenta un'ulteriore conferma della leadership di Eni nella transizione energetica e un ulteriore tassello nel raggiungimento del target delle zero emissioni nette entro il 2050, grazie all'utilizzo di diverse leve. In questo contesto Eni ha l'obiettivo di diventare il principale operatore nella produzione e utilizzo didecarbonizzato in Italia. A, Eni promuove lo sviluppo della Hydrogen Valley investendo lungo tutta la filiera, dalla produzione di biocarburanti all'per la mobilità sostenibile e, grazie all'con...

