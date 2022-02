“Emorragia cerebrale”. Italia in apprensione per il suo campione: ricoverato in condizioni gravissime (Di martedì 22 febbraio 2022) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Beppe Furino, 76 anni, ex capitano della Juventus tra gli anni ‘70 e ‘80. Attualmente è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri a causa di una Emorragia cerebrale. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono stabili pur nella loro gravità. Escluso al momento l’intervento chirurgico. Beppe Furino è nato a Palermo e ha militato nella Juventus per 15 anni a cavallo tra gli anni 1970 e 1980, conquistando otto scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni. Faceva parte della spedizione azzurra ai mondiali del ’70 in Messico. “Avevamo una signora squadra, con un centrocampo fortissimo: Mazzola, Rivera, De Sisti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Il mondo del calcio è in ansia per ledi Beppe Furino, 76 anni, ex capitano della Juventus tra gli anni ‘70 e ‘80. Attualmente ènella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri a causa di una. Le sue, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono stabili pur nella loro gravità. Escluso al momento l’intervento chirurgico. Beppe Furino è nato a Palermo e ha militato nella Juventus per 15 anni a cavallo tra gli anni 1970 e 1980, conquistando otto scudetti, 2 Coppe, 1 Coppa Uefa e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni. Faceva parte della spedizione azzurra ai mondiali del ’70 in Messico. “Avevamo una signora squadra, con un centrocampo fortissimo: Mazzola, Rivera, De Sisti, ...

