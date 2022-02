Emma Marrone: «Ho comprato casa in modo insolito, ecco come ho fatto» (Di martedì 22 febbraio 2022) Ospite a Verissimo, Emma Marrone rivela di aver comprato casa, ma in un modo molto insolito: «Su WhatsApp ho fatto tutto: rendering, contratto, non avevo tempo.. era l’unico modo» afferma scatenando lo stupore di Silvia Toffanin. «Dopo 12 anni di sacrifici, ora ho finalmente una casa mia.. ci vorrà tempo per ultimarla però». «Speriamo che Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 22 febbraio 2022) Ospite a Verissimo,rivela di aver, ma in unmolto: «Su WhatsApp hotutto: rendering, contratto, non avevo tempo.. era l’unico» afferma scatenando lo stupore di Silvia Toffanin. «Dopo 12 anni di sacrifici, ora ho finalmente unamia.. ci vorrà tempo per ultimarla però». «Speriamo che

Advertising

Neuralgiadeluxe : Su Radio Zeta hanno confuso Emma Marrone con Emma Muscat booh - MeryDambrosio : RT @salento_news: Emma Marrone: «Combatto tutti i giorni per le donne, non solo l’8 marzo» - GFucci58 : RT @twitcasi_: Emma Marrone: «Combatto tutti i giorni per le donne, non solo l'8 marzo» - Salento News - GFucci58 : RT @salento_news: Emma Marrone: «Combatto tutti i giorni per le donne, non solo l’8 marzo» - naliemma4ever : RT @salento_news: .?@MarroneEmma?: «Combatto tutti i giorni per le donne, non solo l'8 marzo» -