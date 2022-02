Emergenza cimiteriale | 80 salme in attesa nel deposito | Pupella | “Nuove esumazioni in programma”

(Di martedì 22 febbraio 2022) MONREALE – Sono circa un’ottantina leindi ricevere una degna sepoltura e che giacciono all’interno deldel cimitero monumentale di Monreale. In alcuni casi l’risale anche a due anni. Si tratta di un’che il comune ha cercato di affrontare attraverso la realizzazione di 90 colombari. E a breve – assicura l’assessore Geppino– si procederà ad appaltarne la costruzione di altri 50. Si raggiungerà in breve tempo la disponibilità di 140 nuovi colombari. Questa strategia ha consentito di svuotare parzialmente il, dove solamente l’anno scorso erano stipate fino a 200 bare. Se i ritardi per le tumulazioni sono ormai quasi azzerati, rimane la difficoltà nello smaltimento dellein ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza cimiteriale

Filodiretto Monreale

