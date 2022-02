Elisa Isoardi ha trovato finalmente un nuovo amore: così ha sorpreso tutti – FOTO (Di martedì 22 febbraio 2022) Elisa Isoardi si lascia andare a un momento di tenerezza sui social, nell’ultimo scatto ecco il nuovo grande amore della conduttrice televisiva Bellezza ed eleganza infinite sono le armi di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022)si lascia andare a un momento di tenerezza sui social, nell’ultimo scatto ecco ilgrandedella conduttrice televisiva Bellezza ed eleganza infinite sono le armi di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

adaalighi : RT @ilvocio: Elisa Isoardi su Salvini: “Quando parlo di lui mi brillano gli occhi'. A Noi lacrimano ... Pasdan @PASQUSLEDANIEL2 #19febbra… - Frances77748010 : @GiusCandela Mamma mia ???????????????, notizie della Elisa Isoardi per la prossima stagione?? A me piace molto e non… - ilvocio : Elisa Isoardi su Salvini: “Quando parlo di lui mi brillano gli occhi'. A Noi lacrimano ... Pasdan… - SimoSian : Pesciolino rosso è stata all'Isola e mi pare abbia accento piemontese. Elisa Isoardi? #IlCantanteMascherato - DavideMoschetti : Pesciolino Rosso CHI SEIIII? Non riesco veramente a capire. Elisa Isoardi? #IlCantanteMascherato -