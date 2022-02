[EDITORIALE] Gazprom, quell’imbarazzante sponsor per UEFA e Ceferin (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin può vantare tre lauree. La prima è in Diritto Internazionale, conseguita nel 1975 nella sovietica Leningrado. La seconda è di pochi anni dopo ed è stata rilasciata dall’Università del Kgb dove nel frattempo si era arruolato. Non si sa neanche in quale materia. I servizi segreti hanno cambiato sigla (adesso L'articolo EDITORIALE Gazprom, quell’imbarazzante sponsor per UEFA e Ceferin Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin può vantare tre lauree. La prima è in Diritto Internazionale, conseguita nel 1975 nella sovietica Leningrado. La seconda è di pochi anni dopo ed è stata rilasciata dall’Università del Kgb dove nel frattempo si era arruolato. Non si sa neanche in quale materia. I servizi segreti hanno cambiato sigla (adesso L'articoloper

Advertising

GiacomoSala99 : RT @CalcioFinanza: [EDITORIALE] Crisi Ucraina: #Gazprom, quell’imbarazzante sponsor per #UEFA e #Ceferin - dade494 : RT @CalcioFinanza: [EDITORIALE] Crisi Ucraina: #Gazprom, quell’imbarazzante sponsor per #UEFA e #Ceferin - sportli26181512 : #Finanza #Notizie [EDITORIALE] Gazprom, quell’imbarazzante sponsor per UEFA e Ceferin: Il presidente russo Vladimir… - CalcioFinanza : [EDITORIALE] Crisi Ucraina: #Gazprom, quell’imbarazzante sponsor per #UEFA e #Ceferin -