Edison con Eni e Ansaldo Energia per idrogeno verde a Porto Marghera (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Edison, Eni e Ansaldo Energia hanno siglato un accordo per l'avvio di uno studio di fattibilità per la produzione di idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell'acqua o l'impiego di gas naturale con cattura della CO2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale quale combustibile della nuova centrale Edison a Porto Marghera. L'impianto, che entrerà in marcia commerciale entro il secondo semestre di quest'anno, è un ciclo combinato di ultima generazione della potenza complessiva di 780 MW e utilizzerà una turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere alimentata a idrogeno. “Edison è in posizione ottimale per diventare un player importante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) –, Eni ehanno siglato un accordo per l'avvio di uno studio di fattibilità per la produzione di, prodotto tramite elettrolisi dell'acqua o l'impiego di gas naturale con cattura della CO2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale quale combustibile della nuova centrale. L'impianto, che entrerà in marcia commerciale entro il secondo semestre di quest'anno, è un ciclo combinato di ultima generazione della potenza complessiva di 780 MW e utilizzerà una turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere alimentata a. “è in posizione ottimale per diventare un player importante ...

Advertising

TV7Benevento : Energia: accordo Edison, Eni e Ansaldo per uso idrogeno in centrale Porto Marghera (2) - - TV7Benevento : Energia: accordo Edison, Eni e Ansaldo per uso idrogeno in centrale Porto Marghera - - eni : Con @EdisonNews e @AnsaldoEnergia mettiamo a disposizione competenze e tecnologie per contribuire alla… - pierosalvati : RT @CollotMarta: Eni ha comunicato i risultati preliminari per il bilancio 2021, con l'utile più alto da dieci anni a questa parte: 4,7 mil… -