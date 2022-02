Eagle Pictures, tra le novità homevideo di marzo House of Gucci e Scompartimento n.6 (Di martedì 22 febbraio 2022) Eagle Pictures, tra le novità homevideo di marzo 2022 ci sono House of Gucci di Ridley Scott, l’avvincente thriller Chi è senza peccato – The Dry e Scompartimento n.6, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021 Film campioni d’incassi, il meglio del cinema di qualità e imperdibili cult in edizioni restaurate: ecco le uscite Home Video targate Eagle Pictures da non perdere nel mese di marzo 2022. Dal 23 marzo è in arrivo House OF Gucci del regista di culto Ridley Scott con protagoniste le star Adam Driver e Lady Gaga, edito nei formati DVD, Blu-ray, in doppio disco Blu -Ray + 4K e in una imperdibile Steelbook sempre con doppio ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 22 febbraio 2022), tra ledi2022 ci sonoofdi Ridley Scott, l’avvincente thriller Chi è senza peccato – The Dry en.6, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021 Film campioni d’incassi, il meglio del cinema di qualità e imperdibili cult in edizioni restaurate: ecco le uscite Home Video targateda non perdere nel mese di2022. Dal 23è in arrivoOFdel regista di culto Ridley Scott con protagoniste le star Adam Driver e Lady Gaga, edito nei formati DVD, Blu-ray, in doppio disco Blu -Ray + 4K e in una imperdibile Steelbook sempre con doppio ...

Advertising

Conte_Official : Stasera, in prima serata alle 21.20 su @RaiTre e disponibile su @RaiPlay 'PAOLO CONTE, VIA CON ME' il film document… - WeCinema : 'Più che un biopic, #Eiffel è un mélo: la storia di un amore impossibile talmente forte da ispirare un monumento de… - tuttoteKit : Eagle Pictures, le uscite home video di marzo 2022 #EaglePictures #HouseOfGucci #JohnWick #LaLaLand… - pressitalia : Le novità Home Video di marzo 2022 - Le uscite targate Eagle Pictures #pressitalia #eaglepictures #homevideo… - Eagle_Pictures : RT @IGNitalia: Siamo in diretta con l'edizione 2022 di #IGNFanFest: seguitelo con noi per scoprire tutte le novità sulla serie TV di Halo,… -