È morto il cantante e musicista Mark Lanegan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aveva 57 anni, era stato per anni frontman degli Screaming Trees e aveva fatto parte anche dei Queens of the Stone Age Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aveva 57 anni, era stato per anni frontman degli Screaming Trees e aveva fatto parte anche dei Queens of the Stone Age

