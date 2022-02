Dybala, niente Champions per questo infortunio (Di martedì 22 febbraio 2022) Paulo Dybala non giocherà contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions per questo infortunio rimediato nel derby contro il Torino di venerdì sera Leggi su video.gazzetta (Di martedì 22 febbraio 2022) Paulonon giocherà contro il Villarreal nell'andata degli ottavi diperrimediato nel derby contro il Torino di venerdì sera

Advertising

OdeonZ__ : Dybala, niente Champions per questo infortunio - umberto_secondo : @jovinco82 Eh ma Umberto non capisce niente di calcio....ma vai a farti le seghe su dybala merda - marcoconterio : ? - 1 da #VillarrealJuve ? ? Dybala out, Morata-Vlahovic davanti. Dubbio Cuadrado-McKennie ?? Niente Gerard Moreno,… - ArcaduAngelo : RT @tempoweb: Alcuni indagati nel blitz a Sabaudia: 'Grazie al coronavirus' niente Coppa del mondo di canottaggio #sabaudia #arresti #gerva… - tempoweb : Alcuni indagati nel blitz a Sabaudia: 'Grazie al coronavirus' niente Coppa del mondo di canottaggio #sabaudia… -