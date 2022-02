Dusan Vlahovic | nuovo flirt in corso? Ecco con chi sarebbe fidanzato

(Di martedì 22 febbraio 2022)è un calciatore serbo, attaccante della Juventus e della nazionale serba. È un periodo molto proficui per il giocatore, il quale ha da poco cambiato squadra, passando dalla Fiorentina proprio alla Juve. Ma non solo… il calciatore classe 2000 potrebbe avere unamore, vediamo di chi stiamo parlando. Nuova squadra eL'articolo

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Vlahovic, la prima volta in Champions. Domani Dusan a Villarreal si ritroverà proiettato in una nuova dimensi… - SerieA : Si avvicina il primo #DerbyDellaMole di Dusan! ? @juventusfc #Vlahovic #JuveTorino #SerieATIM?? #WeAreCalcio - Ale_Mortara : RT @IlMarcheseBN: Dusan #Vlahovic che sceglie la Juventus alla figa. Sì, ci crediamo tutti. - sBinottoFC : RT @IlMarcheseBN: Dusan #Vlahovic che sceglie la Juventus alla figa. Sì, ci crediamo tutti. - Fabio1974bac : RT @IlMarcheseBN: Dusan #Vlahovic che sceglie la Juventus alla figa. Sì, ci crediamo tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : Dusan Vlahovic

Le tre settimane che hanno cambiato storia e destino della Fiorentina. Dalla cessione dialla Juventus al doppio trionfo nel giro di dieci giorni con l'Atalanta che ha restituito una Fiorentina capace di sognare sui due fronti nei quali è impegnata. In campionato, col ...E così è stato, grazie all'arrivo da sogno di, oltre che di Denis Zakaria a centrocampo. Donnarumma © LaPresseIn vista dell'estate, ancora qualcosa c'è da fare con una rosa ancora da ...Tra gli ultimi arrivati in casa bianconera spicca certamente il nome di Dusan Vlahovic, uno per il quale Pau Torres avrà un particolare occhio di riguardo. “Sappiamo che la Juve era pazza di firmare ...Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 della Juventus, giocherà stasera, contro il Villarreal, la sua prima partita in Champions League, ma i bianconeri non possono attendere che il bomber si ...